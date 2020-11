MONTREAL, 23 fév (AFP) - Le chrysotile, une fibre d'amiante utilisée dans la construction, ne sera pas proposé pour figurer sur la liste des produits interdits de la Convention de Rotterdam, qui gère les exportations et les importations de pesticides et de produits chimiques très dangereux, a annoncé mercredi à Montréal l'Institut du Chrysotile.

Cet institut a indiqué dans un communiqué avoir été informé qu'aucune proposition en ce sens ne sera présentée lors de la conférence des pays membres de la Convention de Rotterdam, qui se tiendra à Genève en septembre.

p Lors de discussions au sein des pays membres de la convention en septembre 2004, 13 pays, dont le Canada, avaient voté contre une telle proposition, tandis que "le Brésil et les Etats-Unis, avaient refusé d'appuyer la demande de l'Europe et du Chili", rappelle l'institut, qui regroupe entreprises, syndicats et pouvoirs publics canadiens.

Utilisé pour renforcer le ciment et l'asphalte, surtout dans les pays en développement, le chrysotile est produit essentiellement en Russie, en Chine, au Brésil, au Kazakhstan et au Canada, dans la province du Québec. Sur une production mondiale de 2,2 millions de tonnes, le Canada en fournit 180.000, selon Clément Godbout, porte-parole de l'institut.