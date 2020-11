PARIS, 14 sept (AFP) - Le Ciadt (Comité interministériel d'aménagement du

territoire) a décidé mardi la mise en place dès 2005 et sur trois ans, de

moyens financiers "pouvant atteindre 650 millions d'euros", dont 370 millions d'euros sur le budget

de l'Etat, pour la mise en oeuvre de pôles de compétitivité.

"Le point essentiel de ce comité est le lancement d'une mobilisation nationale contre les délocalisations. C'est un sujet essentiel pour l'avenir de l'emploi et de nos territoires", a déclaré Jean-Pierre Raffarin lors d'une conférence de presse. Le Ciadt, précise un communiqué, a décidé dans le cadre de la lutte contre les délocalisations d'affecter au lancement et au développement des pôles de compétitivité une enveloppe qui pourra aller jusqu'à 120 millions d'euros par an. Le Ciadt a annoncé également des exonérations fiscales et sociales par zones pour inciter à la concertation territoriale des synergies. Un volet sur le très haut débit note que la Caisse des dépôts et consignations, en liaison avec les collectivités locales, mettra "immédiatement" ses équipes régionales en oeuvre pour mobiliser des financements dans le cadre d'une enveloppe de 225 millions d'euros déjà engagée. "A fin 2005 la couverture internet devra concerner au moins 96% de la population nationale", selon le Ciadt.

