LISBONNE, 2 août (AFP) - Le cimentier portugais Cimpor a annoncé lundi dans qu'il renonçait à prendre le contrôle de Cecime, société importatrice de ciment, contrairement à ce qu'il avait annoncé en octobre dernier.



Cimpor, qui avait annoncé l'acquisition de Cecime à travers sa filiale Cecisa, a décidé de jeter l'éponge la semaine dernière à la suite d'une "enquête approfondie" de l'Autorité de la concurrence, explique-t-il dans un communiqué.

L'Autorité de la Concurrence a estimé que "l'opération en question (...) est susceptible de créer ou renforcer une position dominante sur le marché de la production et commercialisation du ciment et constituer une importante entrave à la concurrence ".

Cimpor est actuellement le principal cimentier portugais avec une part de marché qui s'élève à près de 50%.

Cecime, qui a vu le jour l'année dernière à l'initiative d'un consortium de constructeurs, opère depuis les ports de Porto et Lisbonne et possède une licence pour l'importation et la commercialisation de 200.000 tonnes de ciment.