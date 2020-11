TOURS, 26 oct 2004 (AFP) - Le Club des villes cyclables, qui regroupe 750

villes et agglomérations, tient à partir de mercredi son 15eme congrès à Tours

(Indre-et-Loire) avec pour thème "le vélo pour relier villes et territoires".

Le Ministre de l'Ecologie et du développement durable Serge Lepeltier est attendu pour la clôture des travaux, le vendredi. Plus de 250 élus, techniciens et experts de ces villes et agglomérations, mais également de la région Ile-de-France et des départements des Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis, sont attendus.

Ils vont échanger et débattre autour d'ateliers, notamment des différentes conceptions et pratiques du vélo et du développement des aménagements cyclables. Le Club des villes cyclables a été créé en 1989 par neuf villes qui voulaient encourager l'usage régulier du vélo pour les déplacements de proximité. Le président, élu en mai dernier, est Denis Beaupin (Verts), adjoint au maire de Paris chargé des transports et de la circulation.