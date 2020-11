PARIS, 8 fév (AFP) - Le Conseil de la ville de Paris a lancé mardi le réaménagement du quartier historique des Halles en acceptant que soit confiée à l'architecte français David Mangin la coordination de l'opération qui doit s'achever vers 2012.

Le choix du projet classique de David Mangin avait été fait en décembre par le maire Bertrand Delanoë (Parti socialiste-gauche) à l'issue d'une vaste consultation de la population appelée à se prononcer sur une première sélection de quatre architectes, deux Français (Jean Nouvel et Patrick Mangin) et deux Néerlandais, Rem Koolhaas et Winy Maas.

Cependant, le conseil de Paris et le maire n'ont retenu du projet de David Mangin que le remodelage du jardin actuel de 4,3 hectares, tandis qu'un nouveau concours international sera lancé pour la partie bâtie du projet.

Un élu de l'opposition municipale Jean-François Legaret (UMP, droite) a relevé que "c'est la première fois qu'on désigne dans un concours un lauréat pour lui dire de ne pas réaliser son projet".

Une zone d'aménagement concerté (ZAC) sera mise en place, permettant de définir un programme général pour les bâtiments à construire. Plusieurs élus ont souhaité la création d'un grand équipement culturel pour le centre de Paris.

Compte tenu des délais d'études, de concours, de validation des marchés, les travaux proprement dits ne devraient pas commencer avant plusieurs années, avec un aboutissement à l'horizon 2012. Cependant, la réorganisation du jardin et la destruction des pavillons Willerval pourraient être engagées dès l'an prochain. Après la démolition en 1971 des dix élégants pavillons de verre et de fonte de Baltard (XIXè siècle), le quartier des Halles est devenu le symbole malheureux de l'urbanisme et de l'architecture des années 1970: des bâtiments sans grâce vieillissant mal, une insécurité difficile à juguler due aux flux énormes de population le traversant chaque jour.

En revanche, le centre commercial, le plus grand de France avec 180 boutiques et 41 millions de visiteurs chaque année, y est florissant.