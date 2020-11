SAINT-MALO, 28 oct 2004 (AFP) - Le président du Conseil régional de

Bretagne, Jean-Yves Le Drian (PS), a proposé jeudi à Saint-Malo l'élaboration

d'une "charte du littoral breton", à l'occasion d'un colloque consacré à la

gestion du littoral en Bretagne, a constaté l'AFP.

Cette charte, qui serait "un ensemble de préconisations" pour harmoniser les décisions en matière de gestion du littoral, pourrait être accompagnée de la création d'"un établissement public foncier", afin d'avoir un seul interlocuteur en la matière.

Le secrétaire d'Etat aux Transports et à la Mer, François Goulard, présent au colloque, a de son côté expliqué que les réformes en cours de la loi littoral de 1986, déjà votées par l'assemblée nationale et bientôt présentées au Sénat, avaient pour objectif d'harmoniser les projets et les décisions sur l'ensemble du territoire.

"Pour le terrestre, le dernier mot sera aux élus, pour le maritime, ce sera aux préfets maritimes de décider", a-t-il déclaré.