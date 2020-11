PARIS, 27 avr 2005 (AFP) - Le groupement ADELAC, comprenant Bouygues, sa filiale Colas et AREA (APRR), retenu par le gouvernement pour la construction et l'exploitation de la section d'autoroute A41 reliant Annecy à Genève, a indiqué mercredi que le financement de l'opération s'élevait à "près de 850 millions d'euros".

Le seul coût de la conception et de la construction de cette section s'élève à 520 millions d'euros, a précisé le groupement ADELAC dans un communiqué publié mercredi. Ce groupement est constitué à hauteur de 49,9% par AREA, filiale d'Autoroutes-Paris-Rhin-Rhône (APRR), à 46,1% par Bouygues (Bouygues Construction et Colas), à 2% par SETEC et à 2% par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Alpes.

Mardi, le ministère de l'Equipement et des Transports a annoncé qu'il entamait des négociations avec le groupement ADELAC pour la concession de cette section et a indiqué que l'objectif était de signer le contrat de concession avant la fin de l'été 2005.

ADELAC a indiqué de son côté que l'ouverture de la section, qui compte notamment un tunnel de 3,1 kilomètres et quatre viaducs, était prévue pour la fin 2008.

Le montage financier "permet de ne faire appel à concours public", a-t-il indiqué. Le groupe français Eiffage, ainsi qu'ASF associés à Vinci et à Ferrovial, avaient également présenté une offre pour l'obtention de cette concession.