Le Crédit foncier et Entenial devraient fusionner fin mai 2005

PARIS, 21 déc 2004 (AFP) - Le Crédit foncier de France (CFF) et Entenial,

filiales du groupe Caisse d'Epargne spécialisées dans le crédit immobilier,

devraient fusionner à la fin du mois de mai et sans entraîner de plan de

licenciement, a annoncé mardi François Drouin, président du directoire du

Crédit Foncier et Pdg d'Entenial.

Racheté en 1999 par les Caisses d'Epargne, le Crédit Foncier a acquis Entenial en 2004 pour 592 millions d'euros. Après plusieurs mois de réflexion, le projet de fusion des deux filiales a été choisi en s'appuyant sur des fondamentaux de base communs et une similitude des savoir-faire, a expliqué M. Drouin lors d'une conférence de presse. La fusion des deux entités devrait intervenir le 31 mai 2005 avec effet rétroactif au 1er janvier, sous réserve des autorisations réglementaires.

