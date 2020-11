LA HAVANE, 13 août (AFP) - Le cyclone Charley a atteint les côtes cubaines

peu après minuit jeudi (04H00 GMT vendredi) et, une heure après, La Havane

essuyait ses premières rafales d'un vent extrêmement violent.



Selon le chef des prévisions de l'Institut cubain de météorologie (ICM), José Rubiera, les vents atteindraient quelque 165 km/h et le cyclone devrait traverser l'île en un peu plus de deux heures.

A 00H30 (04H00 GMT), tandis que des vents assourdissants s'abattaient sur La Havane, le chef de l'Etat, Fidel Castro, dans son uniforme vert olive habituel, a fait son apparition dans le studio de la télévision nationale aux côtés de José Rubiera.

Evoquant brièvement l'anniversaire de ses 78 ans, qui tombe vendredi, il a parlé de "cadeau de la nature", avant d'écouter et de commenter longuement, cartes à l'appui, les explications du météorologue sur la trajectoire de "Charley".

Des vents d'une violence extrême soufflaient sur la capitale, dont les deux millions d'habitants, calfeutrés chez eux, vivent dans leur majorité dans des habitations délabrées ou vétustes, fragilisées par le manque d'entretien, et dont plusieurs dizaines s'effondrent chaque année en temps normal.

Les risques d'effondrement des bâtiments sont au plus fort après le passage du cyclone, quand le soleil et la chaleur font jouer les structures éprouvées.

La population avait stocké dans la matinée de l'essence, des chandelles, des piles électriques, de l'eau potable ou des aliments non périssables.

Quelque 200.000 habitants ont été évacués dans les provinces occidentales du pays, seules traversées par le cyclone, selon l'agence officielle Prensa Latina. Près de 2.000 touristes étrangers et plus de 70.000 habitants ont été mis en lieu sûr jeudi, loin des côtes où de mini raz-de-marée pourraient se produire. Toute une logistique médicale et alimentaire a été mise à leur disposition.

L'aéroport de la cité balnéaire de Varadero, haut lieu du tourisme international à Cuba, situé à quelque 150 km çà l'est de La Havane, a été fermé. La ville a accueilli jeudi quelque 1.300 touristes étrangers évacués de Cayo Largo, une île touristique située plus à l'est.

Les hôtels de La Havane situés en front de mer ont pour la plupart été évacués, et leurs occupants relogés dans des hôtels situés à l'intérieur de la ville, selon des témoins.

Les autorités ont souligné leur expérience en matière de cyclones --50 en 80 ans-- et la Défense civile cubaine est bien rodée pour y faire face, les précédents n'ayant fait qu'un nombre infime de victimes.

La Havane, frappée pour la dernière fois en 1985 par le cyclone Kate, devrait être touchée durant au moins deux heures, au plus fort du passage du cyclone, selon l'ICM.

L'oeil du cyclone était en principe situé à une trentaine de kilomètres à l'ouest de La Havane.

En 1985, le cyclone Kate avait fait trois morts, un disparu, et 41 blessés à Cuba. Il avait détruit ou endommagé 20.000 habitations.