PARIS, 27 avr 2005 (AFP) - L'association Droit au Logement (DAL) a dénoncé mercredi "l'aberration de l'hébergement hôtelier" et "les politiques du logement des ménages modestes", après deux nouveaux incendies, dont l'un a fait deux morts, dans des hôtels à Nancy et dans le Calvados.

"Hébergements hôteliers, combien faudra-t-il de victimes ?", s'interroge le DAL dans un communiqué, estimant que "le gouvernement ne peut plus rester silencieux et inactif". Le DAL réclame "l'application de la loi de réquisition des logements vacants, l'attribution en urgence de logements sociaux aux sans-logis, l'arrêt des expulsions sans relogement et la production massive de logements sociaux".

Deux personnes ont trouvé la mort dans un incendie survenu mercredi matin dans un hôtel du centre de Nancy où se trouvaient une vingtaine de clients, parmi lesquels des forains et des personnes placées par les services sociaux de la ville.

Mardi soir, un hôtel accueillant des réfugiés a pris feu à Tilly-sur-Seulles (Calvados), sans faire de blessés.

Vingt-quatre personnes, dont de nombreux enfants, ont péri le 15 avril dans l'incendie de l'hôtel Paris-Opéra, un établissement qui accueillait des immigrés en hébergement d'urgence.