FRANCFORT (Allemagne), 23 juin 2005 (AFP) - Le fonds britannique Terra Firma tente actuellement de renégocier les conditions du rachat pour 7 milliards d'euros de la filiale immobilière du numéro un allemand de l'énergie EON, annonce jeudi le Financial Times Deutschland en citant des sources financières.

Terra Firma, confronté à la grogne de ses investisseurs qui jugent la facture trop salée, veut qu'EON lui verse 200 millions d'euros pour financer la restructuration et un plan social chez son ancienne filiale Viterra, selon le quotidien économique allemand. "Le ton monte entre les deux" partenaires, selon une source proche du dossier citée par le FTD.

Terra Firma avait acheté à la mi-mai les quelque 138.000 logements gérés par Viterra, signant ainsi la plus grande transaction du genre en Allemagne et permettant à EON de réaliser une confortable plus-value de plus de 2 mds EUR.