Face à la hausse du prix du pétrole, le ministre des Transports Dominique Perben a annoncé mardi qu'il envisageait un allègement de la taxe professionnelle pour les transporteurs routiers, tout en précisant que les Etats « ne peuvent pas arriver à une compensation de cette augmentation. »

« Sur la taxe professionnelle, nous envisageons de mettre en place une mesure qui permettrait d'aller vers un allègement de trésorerie », a déclaré Dominique Perben sur RMC-Info, évoquant également comme piste le principe de la répercussion de la hausse du prix du pétrole dans le contrat qui lie le transporteur à son client.

Toutefois, selon le ministre des Transports, « les Etats ne peuvent pas, à l'égard de toutes et de tous, arriver à une compensation de cette augmentation du prix ». « Ce que nous pouvons faire, c'est accompagner les professions les plus touchées, préserver l'emploi », a-t-il expliqué, « mais il est évident qu'à l'égard de toutes et de tous, on ne peut pas apporter la totalité de la réponse ».