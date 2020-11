Dominique de Villepin a annoncé samedi qu'il allait proposer "dans les prochains semaines" un "grand programme de modernisation de l'Etat" pour "faire des économies". Le Premier ministre, qui s'exprimait devant les jeunes UMP réunis en université d'été à La Baule, a cependant exclu tout "coup de rabot" sur les dépenses publiques.

"Pour accompagner l'action gouvernementale, je serai naturellement amené à proposer dans les prochaines semaines un grand programme de modernisation de l'Etat", a-t-il déclaré. "Nous avons des économies encore à faire", a ajouté le Premier ministre.

"Nous avons des adaptations à décider, nous avons une exigence de bonne gestion, mais tout ceci doit se situer dans une véritable vision d'avenir", a cependant expliqué Dominique de Villepin. Invité dimanche soir du Grand jury RTL-Le Figaro-LCI, il a notamment précisé qu'il n'y aurait pas "bonus" pour la fonction publique, "puisque nous venons d'accorder des hausses dans les traitements".

Dans cet esprit, il a assuré que cette modernisation de l'Etat se ferait "non pas au coup par coup, non pas à coup de rabot, mais à coup de volonté, d'énergie et d'ambition". Car "les Français sont attachés à un Etat à sa place et qui fait son travail, à un Etat fort, capable d'apporter des réponses, à des services publics toujours meilleurs", a rappelé le Premier ministre, qui a limité à 5 000 la réduction du nombre de fonctionnaires dans le budget 2006, alors que les libéraux de la majorité souhaitaient une diminution beaucoup plus importante.

Dominique de Villepin a insisté dans son discours sur la situation économique "difficile" de la France: "situation détériorée" des finances publiques, "endettement trop important" et flambée des prix du pétrole.

Cette modernisation de l'Etat "accompagnera" le plan de "croissance sociale" annoncé jeudi, a précisé le Premier ministre. Beaucoup dans la majorité s'étaient interrogés sur le financement des mesures fiscales annoncées par Dominique de Villepin.