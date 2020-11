ATHENES, 11 nov (AFP) - Le gouvernement conservateur a signé le contrat de

construction du nouveau musée de l'Acropole, en souffrance depuis 2001, mais

qui devrait être achevé dans deux ans, a indiqué jeudi le secrétaire d'Etat à

la Culture, Pétros Tatoulis.

Le projet, lancé à l'origine dans le cadre de l'organisation des jeux Olympiques de l'été dernier, prévoit un bâtiment de trois niveaux, haut de 23 m et d'une surface de 25.000 m2, en contrebas de l'Acropole, dessiné par l'architecte franco-suisse Bernard Tschumi, lauréat d'un concours international lancé en 2001.

Le coût total du projet est évalué à 129 millions d'euros, a indiqué un communiqué du ministère de la Culture. M. Tatoulis avait indiqué fin septembre que le gouvernement avait lancé une procédure pour intégrer le projet dans le 3ème cadre communautaire d'appui (CCA) afin de permettre un co-financement par l'UE à hauteur de 42,5 millions d'euros.

Il a demandé au nouveau conseil d'administration de l'Organisme public de construction du musée (Oanma) qui vient d'être nommé, de trouver des parraineurs "pour diminuer le poids des ressources nationales". M. Tatoulis a accusé le précédent gouvernement socialiste de "ne pas avoir planifié correctement la construction du musée", et d'avoir avancé "de fausses promesses" en affirmant qu'il serait prêt pour les Jeux d'Athènes.

Le projet a été à maintes reprises retardé par une série de recours au Conseil d'Etat (la Cour suprême administrative grecque, ndlr) dénonçant notamment la possible destruction de vestiges découverts sur le site. Des habitants du quartier, des architectes et des intellectuels grecs et étrangers ont aussi mené une campagne contre l'érection du nouveau musée, estimant notamment qu'il dénaturerait par son volume l'environnement de l'Acropole.

Le musée constitue une pièce importante de la campagne de la Grèce pour la restitution de la frise orientale du Parthénon, qui se trouve actuellement au British Museum à Londres et qui devrait y être abritées en cas de retour au pays.