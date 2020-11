PARIS, 14 sept 2004 (AFP) - Le gouvernement a annoncé mardi plusieurs

mesures pour permettre aux territoires d'accéder au haut débit, notamment les

zones dites "blanches" à faible population.

"Même avec un taux de couverture de 95% de la population, a remarqué le

Comité pour l'aménagement et le développement du territoire (Ciadt), 15.000

communes ou parties de communes ne seraient pas couvertes en terme de

territoire".

L'objectif est que fin 2005 la couverture internet concerne "au moins 96% de la population nationale et 70% de la population de chaque département" pour des liaisons à haut débit (500 kbits/s), et "85% de la population nationale" pour des vitesses supérieures (2 Mbits/s).

Pour 2007, "les petites communes isolées, principalement les communes de moins de 500 habitants éloignées de pôles couverts par le câble ou l'ADSL, devront pouvoir bénéficier d'au moins une connexion haut débit à la mairie et dans un autre point (école, commerce), pour permettre au public d'accéder aux différents services publics en ligne". Pour ce faire, le Ciadt a annoncé la publication d'un guide à l'usage des partenaires locaux, le regroupement de projets d'appels d'offres dotés de 11 millions d'euros, dont l'un sur les technologies alternatives, avec un complément financier de 2 M EUR sur 2005-2006.

Il a prévu également l'établissement d'une base de données et d'une "cartographie du haut débit" et la mise en place d'un réseau national de télécentres. Selon le gouvernement, 20.000 communes avaient accès à internet au 15 juin 2004, "soit plus de deux fois plus qu'à la fin de 2002" (sur 36.000 communes). Dans le cadre de la création de pôles de compétitivité pour lutter contre les délocalisations, le gouvernement a aussi décidé d'"accompagner" les projets de développement du très haut débit dans ces pôles. Il mettra à contribution une partie de l'enveloppe de 235 millions d'euros pour l'équipement numérique du territoire, déjà débloquée. Il prévoit aussi d'affecter un million d'euros par an pour aider les PME à utiliser les technologies numériques.