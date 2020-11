MADRID, 13 sept 2005 (AFP) - Le numéro un espagnol du BTP, ACS, a placé sur le marché 9 millions d'actions propres, soit 2,55% de son capital, a annoncé mardi l'autorité boursière espagnole CNMV.

Ce placement a été réalisé par le courtier Merrill Lynch sous la forme d'une vente par "blocs", technique réservée aux cessions de taille importante, a précisé CNMV dans un communiqué.

Selon un porte-parole d'ACS, la cession du bloc a été réalisée à un prix de 25,75 EUR par titre. Le porte-parole d'ACS a précisé à l'AFP que cette opération ne répondait pas à un objectif précis: "il n'y a pas de motif (pour cette opération, ndlr).

Quelquefois la société achète ses propres actions, d'autres fois elle les vend. Rien de plus". Le titre ACS (Actividades de Construccion y Servicios) avait été suspendu mardi matin de la cotation dans l'attente de la diffusion d'une information, avait indiqué plus tôt la même autorité boursière. L'action ACS affichait une baisse de 3,41% à 25,50 EUR à sa réadmission à la cotation vers 9H00 GMT en raison du prix de la transaction alors que la veille le titre avait fini à 26,40 EUR en hausse de 0,38%.

Issu en 2003 de la fusion entre Actividades de Construccion y Servicios (ACS) et Dragados, ce groupe a affiché en 2004 un bénéfice net de 460,40 millions d'euros, en hausse de 21,10% sur un an et un chiffre d'affaires de 10,961 milliards d'euros à 2,10%.