BERLIN, 15 fév 2005 (AFP) - Le groupe allemand de BTP Walter Bau, qui avait

déposé le bilan début février, va être partiellement repris par l'autrichien

Strabag pour un montant non dévoilé, une opération qui ne lève que

partiellement les incertitudes sur l'emploi, a-t-il annoncé mardi.

Un accord en ce sens a été signé dans la nuit de lundi à mardi par l'administrateur judiciaire de Walter Bau, Werner Schneider, et le patron de Strabag, Hans Peter Haselsteiner, selon un communiqué.

La firme autrichienne va acquérir la société nouvellement créée Dywidag Holding dans laquelle sont regroupées quatre filiales de Walter Bau, parmi lesquelles ses activités en Autriche et dans d'autres pays, ainsi que de construction de routes.

Ces activités représentent un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros et 4.100 salariés, sur un total de 9.000 employés par le groupe, a précisé Werner Schneider.

Comme un acheteur devrait pouvoir être trouvé pour d'autres filiales profitables, quelque 6.000 personnes devraient au total conserver un emploi.

"C'est tragique, 3.000 salariés vont perdre leur emploi", a déploré le président du comité central d'entreprise, Karl Bauer.

Le numéro trois du secteur en Allemagne avait déposé le bilan le 1er février faute d'avoir pu trouver un accord avec ses banques créancières sur un renflouement financier.

Parmi les chantiers les plus connus de Walter Bau figurent la rénovation du stade olympique de Berlin ainsi que la construction des métros d'Amsterdam et de New Delhi.

Strabag est l'un des plus importants groupes de BTP en Europe. Il réalise un c.a. de quelque 7,5 mds EUR et emploie 37.000 personnes.