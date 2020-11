PARIS, 1er sept 2004 (AFP) - Le groupe immobilier français Nexity a racheté le groupe Saggel de services immobiliers résidentiels, a-t-il annoncé mercredi dans un communiqué, sans dévoiler le montant de la transaction.

Le groupe français Saggel, créé en 1999, compte 320 collaborateurs et a réalisé en 2003 un chiffre d'affaires de 37,8 millions d'euros et un résultat opérationnel de 9,5 millions d'euros, indique Nexity. "L'opération présente des opportunités de synergies, notamment pour les activités de gestion locative et de syndic", est-il précisé dans le communiqué.

