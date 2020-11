LYON, 2 sept 2004 (AFP) - Le maire UMP de Chassieu (Rhône), Jack Méchain, mis en examen dans le cadre de la vente litigieuse, en septembre 2003, d'un terrain de la commune, a décidé de démissionner de son mandat de maire, a-t-on appris jeudi auprès de la municipalité.

"Suite à l'action de justice en cours, et en accord avec les élus du groupe majoritaire, j'ai décidé de présenter le 1er octobre ma démission de maire de Chassieu à M. le Préfet qui statuera", écrit Jack Méchain, dans un communiqué. L'élu, qui reste conseiller municipal, avait été mis en examen en juin pour "corruption passive, détournement de fonds publics et usage de faux", et placé sous contrôle judiciaire.

En septembre 2000, l'ancien maire RPR de Chassieu, Jacques Paoli, également mis en examen, avait mis gracieusement le terrain et les bâtiments d'un complexe de restauration d'entreprises à la disposition de la société Alma Restauration en échange d'une rénovation des bâtiments. Trois ans plus tard, la commune dirigée par Jack Méchain a décidé de vendre à cette société une partie du site pour 500.000 euros, une somme jugée dérisoire pour les élus de l'opposition qui obtiennent l'annulation de la vente par décision préfectorale.