LONDRES, 27 sept 2004 (AFP) - Le cimentier mexicain Cemex a annoncé lundi

l'acquisition de son concurrent britannique RMC Group pour 4,1 milliards de

dollars en numéraire et la reprise de la dette, valorisant RMC à 5,8 milliards

de dollars.

La nouvelle entité, qui pèsera 15 milliards de dollars, sera l'un des premiers groupes mondiaux de matériaux de construction. Cemex propose aux actionnaires de RMC (ex-Ready Made Concrete) 855 pence par action en numéraire, soit une prime de 39% par rapport au prix moyen de l'action sur les 30 derniers jours et de 43% sur le prix de clôture de l'action vendredi soir, ont précisé les deux groupes dans un communiqué. L'offre, qui a reçu le soutien "irrévocable" de la direction de RMC, doit être approuvée par 75% des actionnaires. Cemex espère avoir bouclé l'acquisition avant la fin de l'année.

"L'acquisition de RMC est une opportunité stratégique très intéressante pour Cemex", a indiqué Lorenzo H. Zabrano, PDG de Cemex. Elle permet notamment au cimentier mexicain d'asseoir sa position sur des marchés émergents à fort potentiel de croissance, notamment en Europe de l'Est, et de se renforcer dans les pays développés, a ajouté le PDG, cité dans le communiqué.

Cemex entend réaliser des synergies de 200 millions de dollars par an d'ici 2007, et estime que l'opération aura un impact positif sur sa trésorerie et son résultat par action dès la première année.