LONDRES, 27 sept (AFP) - Le cimentier mexicain Cemex va se développer en

Europe grâce à l'acquisition pour 4,1 milliards de dollars du groupe

britannique RMC, bien implanté en Grande-Bretagne, France et Allemagne.

Cemex, qui est déjà le numéro trois mondial du ciment, propose aux actionnaires de RMC 855 pence par action en numéraire, soit une prime de 39% par rapport au prix moyen de l'action sur les 30 derniers jours et de 43% sur le prix de clôture de l'action vendredi soir, ont précisé les deux groupes dans un communiqué.

L'opération valorise RMC (ex-Ready Mixed Concrete) à 5,8 milliards de dollars : Cemex s'attend à ce que le rachat de RMC aura "un impact positif immédiat" sur sa trésorerie et son résultat par action. Selon les termes de l'accord de rachat qui prévoit la reprise de la dette, les actionnaires de RMC recevront leur dividende intérimaire de 9,4 pence par action.

"Les activités de RMC sont stratégiquement très séduisantes", a expliqué Hector Medina, vice-président de Cemex au cours d'une conférence de presse téléphonique. "La Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne vont nous apporter de la stabilité pour la croissance de nos liquidités tandis que les marchés de l'Europe de l'est représentent de fortes opportunités de croissance", a-t-il ajouté.

L'offre, qui a reçu le soutien "irrévocable" de la direction de RMC, doit être approuvée par 75% des actionnaires, a précisé Cemex dans son communiqué. Cemex entend réaliser des synergies de 200 millions de dollars par an d'ici 2007. Cemex, qui espère avoir bouclé l'acquisition avant la fin de l'année, recevrait 23,9 millions de livres sterling (35,7 M d'euros) de la part de RMC si "une offre d'un autre racheteur était acceptée". Le vice-président de Cemex, Hector Medina, ne s'attend pas à ce qu'il y ait une contre-offre : "Nous croyons que nous proposons une belle somme pour chaque action RMC", a-t-il estimé.

La banque Merrill Lynch a approuvé : "C'est une offre sidérante", a-t-elle estimé dans une note à ses clients. A la Bourse de Londres, le titre RMC grimpait fortement : vers 09H45 GMT, il valait 854 pence, soit un bond de 42,5% par rapport à vendredi, sur un marché en baisse de 0,5%. Cemex était jusqu'à présent essentiellement présent au Mexique et sur le continent américain avec des activités aux Etats-Unis et Venezuela : le groupe s'était développé en Europe au début des années 90 avec le rachat de deux groupes espagnols.

En mettant la main sur RMC, ses 51 sites de production de ciment et 1.475 sites de béton, Cemex devient l'un des principaux producteurs de matériaux de construction pour se rapprocher du français et leader mondial du ciment Lafarge. Le groupe mexicain qui est coté à la Bourse de Mexico et à la Bourse de New York, a annoncé qu'il allait entamer les procédures auprès des autorités boursières britanniques pour retirer RMC de la cote. Toutefois, Cemex dont le siège est actuellement à Mexico, a laissé entendre qu'il pourrait réorganiser sa structure après l'achat de RMC.