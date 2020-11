PEKIN, 5 déc (AFP) - Des voix s'élèvent en Chine pour briser le monopole

du

ministère des Chemins de fer sur la construction de voies ferrées, alors que

les difficultés de transport du charbon entravent la bonne marché de

l'économie, a rapporté dimanche l'agence Chine nouvelle.

Certaines grandes sociétés chinoises du secteur de l'énergie, comme China Datang group ou Yitai Coal Company Limited, de Mongolie intérieure, ont demandé à pouvoir construire elles-mêmes des lignes de chemin de fer pour éviter que des stocks de charbon ne s'auto-enflamment avant d'être transportés.

Des stocks sont déplacés d'un endroit à l'autre à la seule fin d'éviter ce risque, et jusqu'à 30 tonnes de carburant par mois sont ainsi gaspillées dans la province du Shanxi (nord), première productrice de charbon du pays, selon Wu Yin, directeur adjoint du bureau de l'énergie de la Commission d'Etat au développement et à la réforme.

La présence massive de camions surchargés endommage aussi les routes, ce qui provoque des embouteillages. "Il est très courant que les camions qui transportent le charbon attendent un ou deux jours sans pouvoir avancer d'un seul mètre", selon M. Wu.

Alors que les besoins en électricité sont concentrés dans l'est et le sud du pays et que les régions productrices de charbon se situent majoritairement au Nord, le charbon représentera cette année 88% des marchandises transportées par rail dans le Shanxi, contre 77% l'an dernier.

La Chine dépend à 80% du charbon pour sa production d'électricité, une part qui a augmenté ces dernières années. Cet été, les deux tiers des provinces ont subi des coupures de courant.

Selon le ministère des Chemins de fer, il faudra attendre 2020 avant que l'offre de transports ferroviaires ne puisse satisfaire la demande, un délai trop long aux yeux de beaucoup d'entreprises et de gouvernements locaux.

Dong Yan, un autre responsable de la Commission au développement cité par Chine nouvelle, estime que pour accélérer la construction de nouvelles lignes de chemin de fer, que "les gouvernements locaux vont peut-être construire des voies ferrées appartenant au ministère".