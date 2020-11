PARIS, 20 jan 2005 (AFP) - Georges Sarre, président du MRC au Conseil de

Paris, a souhaité jeudi améliorer la vie des conducteurs de scooters ou

motos

dans la capitale, en leur permettant "à titre expérimental" de circuler dans



les couloirs réservés aux autobus et vélos.

Présentant ses voeux à la presse, le Premier secrétaire du MRC et maire du XIème a demandé en effet que ces véhicules soient autorisés "à titre expérimental" pendant six mois à circuler dans les couloirs réservés aux bus et vélos.

Par ailleurs, son groupe a déposé un amendement au Plan Local d'Urbanisme discuté le 31 janvier, prévoyant l'obligation de construire, dans les immeubles neufs, des stationnements pour motos ou scooters, s'ajoutant aux parcs à vélo.

Un autre amendement vise à prévoir une place de parking auto pour 66 m2 édifiés, contre 100 m2 dans le projet actuel.

M. Sarre a aussi défendu à nouveau son projet de carte orange taxis/transports en commun pour personnes âgées.

Menant dans le XIème un combat résolu contre la "mono-activité" qui avale les commerces de proximité, il souhaite inclure dans le PLU des dispositions techniques empêchant la prolifération de grossistes dans certaines zones.

Affirmant que son groupe de sept élus est "la boussole républicaine de la majorité municipale", M. Sarre a enfin jugé "positif" le bilan de la gauche parisienne, et a pourfendu le "livre noir" de l'UMP qui "verse dans la caricature".