NANTES, 8 nov 2004 (AFP) - Le comité de pilotage chargé du projet de nouvel

aéroport de Nantes doit déposer son projet définitif d'ici à la mi-2006 au

ministère des Transports et la mise en service de l'aéroport devrait avoir

lieu en 2012, a annoncé lundi le préfet de la région Pays-de-la-Loire Bernard

Boucault.

Le projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique, entre Rennes et Nantes), d'un coût prévu de 450 millions d'euros plus 75 millions d'euros pour la desserte routière, concerne les régions des Pays-de-la-Loire et de Bretagne.

A l'issue d'une réunion du comité de pilotage du projet lundi, le préfet a présenté les deux "familles de scénarios" (A2 et A3) retenues pour la création sur la ZAD (Zone d'aménagement différée) de l'aérogare et de la desserte routière.

Ces deux scénarios comportent des pistes éloignées convergentes (vers l'ouest ou l'est en fonction du scénario) avec les installations aéroportuaires situées entre les deux pistes. Le scénario retenu sera présenté lors de la prochaine réunion du comité de pilotage en février 2005, a précisé le préfet qui a aussi annoncé la création d'un observatoire du foncier et de l'habitat. L'enquête d'utilité publique sera lancée après que le dossier aura été validé par le ministère des Transports.

Le projet de nouvel aéroport nantais, vieux de 30 ans, est destiné à palier la saturation prévue de l'actuelle aérogare de Bouguenais. Le trafic des passagers attendu en 2050 sur le nouvel aéroport est de 9 millions de passagers, selon le comité de pilotage.

Actuellement entre 566 habitants (pour le scénario A3) et 642 (pour le scénario A2) résident dans la zone visée par un impact direct de l'implantation de l'aéroport, selon la préfecture. Le projet suscite depuis sa création une vive opposition de la part de riverains regroupés au sein de l'Association citoyenne des populations concernées par l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (ACIPA) qui revendique 3.000 adhérents.