PARIS, 21 avr 2005 (AFP) - Le phénomène du "papyboom" a un effet

inflationniste sur les prix de l'immobilier en France, a affirmé jeudi Bernard

Grech, le président du réseau d'agences immobilières Orpi.

"Le papyboom a un effet très inflationniste, certains seniors ont vendu leur entreprise, ils ont du cash et veulent un bien précis, pour lequel ils sont prêts à payer", a-t-il expliqué à l'occasion d'une conférence de presse.

"C'est le prix de l'envie, du plaisir, on n'est pas dans le rationnel", a-t-il ajouté.

De plus, sur certains marchés où il n'y a plus rien à vendre, existe depuis quelques semaines un phénomène de détermination du prix par enchères qui "mettent le vendeur en position d'arbitre" en lui donnant la possiblité de "choisir le plus offrant", a également expliqué M. Grech.

"On a connu ce phénomène dans la Silicon Valley il y a quelques années", a-t-il encore ajouté. Quant aux prix, ils devraient continuer à augmenter, contribuant à créer "une fracture immobilière".

"D'un point de vue sociologique et politique, c'est inadmissible que la France ne puisse plus loger ses Français", a-t-il ajouté, préconisant "une vraie politique de production de l'habitat".

Le réseau Orpi compte plus de 1.000 agences et réalise 50.000 ventes par an en France.