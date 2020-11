LISBONNE, 24 sept (AFP) - Le gouvernement portugais a approuvé vendredi une

ambitieuse réforme afin de mettre fin au blocage des loyers anciens au

Portugal où l'offre locative est très inférieure à la moyenne européenne.

Les loyers des baux conclus avant 1990 sont actuellement gelés: 13% du

total des locataires portugais, soit 428.000, paient en moyenne 55 euros par

mois.

Le gouvernement veut mettre en place un "régime de transition progressive" vers des loyers plus conformes à la réalité du marché, tout en protégeant les locataires âgés de plus de 65 ans ou à bas revenus, a déclaré le ministre du Logmeent José Luis Arnaut, lors d'une conférence de presse.

De leur côté les propriétaires seront contraints de réaliser des travaux d'entretien et devront se voir décerner un certificat de conformité avec les normes d'habitation avant de pouvoir augmenter les loyers. Actuellement la situation est bloquée car les propriétaires refusent de réaliser des travaux tant que les loyers n'augmenteront pas et les locataires rejettent toute augmentation des loyers tant que leur logement n'aura pas été rénové. Or quelque 800.000 logements ont besoin de travaux d'entretien et plus de 100.000 se trouvent dans un état de dégradation avancé.

Ces distorsions ont provoqué une flambée des prix des loyers pour les baux conclus après 1990 et une ruée des Portugais sur l'achat de logements, à coup de crédits bonifiés et au prix d'un fort endettement. En 2001, 76% des Portugais étaient propriétaires de leur logement principal contre 63% en moyenne dans l'Union européenne, et seules 21% des résidences principales étaient louées, au lieu d'une moyenne de 36% dans l'UE.