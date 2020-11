PARIS, 8 mars 2005 (AFP) - Le projet de Loi sur l'eau, qui sera présenté mercredi en Conseil des ministres, "manque cruellement d'ambition", estime l'association écologiste Eau et Rivières de Bretagne dans un communiqué mardi.

Il "ne comporte aucun outil opérationnel permettant d'appuyer les efforts coûteux engagés en Bretagne pour faire reculer la pollution par les nitrates, les pesticides, ou le phosphore", estime l'association. Le projet de loi sur l'eau n'introduit pas de nouvelle taxe pour les agriculteurs, responsables à travers les engrais et les déjections des élevages de l'essentiel des nitrates, du phosphore et des pesticides présents dans les eaux.

Eau et Rivières de Bretagne salue certes les "réels progrès" apportés par le toilettage des organismes de l'eau, la réforme de la pêche et la légalisation des redevances. Mais "ils ne peuvent cependant masquer le cruel manque d'ambition réformatrice et le manque évident de volonté politique", poursuit l'association, pour qui "ces lacunes augurent mal de la capacité de la France à respecter l'objectif de bon état écologique des eaux fixé par la directive cadre" d'octobre 2000.

L'association dénonce "le grand écart entre les contraintes des obligations communautaires (...) et la protection des avantages acquis par les pollueurs les plus influents, au premier rang desquels l'agriculture productiviste qui demeurera exonérée de l'application du principe pollueur-payeur".

Elle adressera aux parlementaires une série de propositions d'amendements, visant notamment à réintroduire une redevance sur les excédents d'azote, ou encore à interdire la publicité sur les pesticides, à l'instar de celles sur l'alcool et le tabac.