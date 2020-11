PARIS, 15 juil 2004 (AFP) - Le groupe immobilier Nexity, premier

promoteur de logements en France, veut faire évoluer son actionnariat pour assurer son développement et étudie plusieurs hypothèses, dont l'entrée en bourse, a indiqué son patron, Alain Dinin, au quotidien Le Figaro publié jeudi.



Une entrée en bourse "fait partie des hypothèses de travail que l'on privilégie actuellement", déclare Alain Dinin, tout en n'écartant pas l'entrée d'un grand partenaire ou d'un actionnaire industriel au capital du groupe.

"On aura abouti avant la fin de l'année", ajoute-t-il. Le groupe veut croître de 10% par an dans le logement en France et à l'étranger, monter en puissance dans l'immobilier d'entreprise et se développer dans les services (gestion immobilière). "Ce qui veut dire faire de la croissance externe et donc faire évoluer l'actionnariat avec une optique de long terme", indique M. Dinin au Figaro.

S'il opte pour une entrée en bourse, Nexity serait le deuxième groupe immobilier à s'introduire sur le marché après Kaufman et Broad, note le quotidien économique.

Nexity emploie 1.321 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 1,3 milliard d'euros en 2003.