PARIS, 3 sept 2004 (AFP) - Le porte-parole du PS Annick Lepetit a dénoncé vendredi dans un communiqué "le projet du gouvernement de suppression du prêt à taux zéro, qui bénéficiait jusqu'à présent aux revenus modestes désirant accéder à la propriété".

"Un fois de plus, le gouvernement, dans le seul but de faire des économies, s'en tient à des effets d'annonce, sans préciser les contours d'une éventuelle mesure de substitution, qui se limiterait au crédit d'impôt", souligne Mme Lepetit. "Au lieu de faciliter et d'élargir l'accession à la propriété à ceux qui le souhaitent, Nicolas Sarkozy prépare une loi plus proche du dicton que de la justice sociale, dans le genre: +on ne prête qu'aux riches+", ajoute-t-elle.

