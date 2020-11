AJACCIO, 1 fév 2005 (AFP) - Le syndicat des travailleurs corses (STC,

nationaliste) a "suspendu" mardi l'occupation des locaux de l'Office des transports de Corse (OTC) à Ajaccio, ayant obtenu un rendez-vous avec l'Assemblée de Corse, a indiqué le secrétaire national des marins du STC, Alain Mosconi.

Une vingtaine de syndicalistes occupaient ces locaux depuis lundi soir et comptaient initialement y rester jusqu'à jeudi, jour du débat à l'Assemblée de Corse sur l'avenir des liaisons maritimes et aériennes entre la Corse et le continent.

"Nous avons suspendu l'occupation car nous avons obtenu un rendez-vous jeudi à 10H30 avec la commission économique de l'Assemblée de Corse, où sont représentés tous les courants politiques", a déclaré à l'AFP M. Mosconi.

"Le résultat de cette audience sera important mais pas prépondérant. Le débat ne fixera pas le cadre définitif mais les orientations: nous serons là pour peser afin d'infléchir la position de l'Etat (qui veut trouver un partenaire privé pour recapitaliser la SNCM, ndlr) et convaincre les élus de Corse que la collectivité territoriale doit entrer dans le capital", a-t-il poursuivi.

Les syndicats de la Société nationale Corse-Méditerranée (SNCM) redoutent que les orientations de l'Assemblée de Corse ne pèsent lourd sur l'avenir de la compagnie maritime, en graves difficultés financières. A la suite de la réunion d'une intersyndicale CGT-FO-CFE-CGC-CFTC, les marins de la SNCM ont voté vendredi en assemblée générale à Marseille un arrêt de travail de 24h00 pour le 3 février.

Le STC n'appelle pas à la grève "parce qu'une grève de 24 heures ne sert strictement à rien sur la forme et sur le fond, c'est prématuré", a expliqué M. Mosconi.