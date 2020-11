PARIS, 31 août 2005 (AFP) - Le fonds d'investissement suédois Industri Kapital va racheter le français Bonna Sabla, spécialisé dans les produits en béton préfabriqué, pour une valeur d'environ 235 millions d'euros, ont annoncé les deux entreprises dans un communiqué commun mercredi.

Industri Kapital a signé un accord avec Axa Private Equity, précise le communiqué. Bonna Sabla, qui opère essentiellement sur les marchés des travaux publics, compte 45 sites en France et 11 à l'étranger dont au Royaume-Uni, en Espagne, Tunisie, Belgique, Egypte et Indonésie. L'entreprise emploie 2.800 personnes et prévoit de réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 400 millions d'euros.

