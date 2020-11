PARIS, 12 juil 2004 (AFP) - Le Snu-Tefi, premier syndicat de l'ANPE, estime

que le volet emploi du plan de cohésion sociale de Jean-Louis Borloo est

"imprégné d'idéologie libérale" et que "le prix à payer sera lourd", lundi

dans un communiqué.



Le syndicat dit "partager en partie le constat qui a amené le ministre à faire sa série de propositions", mais récuse le programme, estimant que "l'arsenal des mesures de type traitement social du chômage est imprégné d'idéologie libérale".

Même si le Snu-Tefi trouve "à priori intéressante" la création de maisons de l'emploi, le syndicat pointe le fait qu'une partie des intervenants "seront des agents mis à disposition par les services existants" et que "les services concernés par ce redéploiement auront plus de mal encore à remplir correctement les missions dont ils sont chargés".

"En ce lieu, plutôt qu'écouter les salariés et les aider à mener à bien leurs projets, on les orientera vers les métiers du plein emploi et on évaluera leurs aptitudes à occuper les métiers qui recrutent", poursuit le communiqué, ironisant : "jeunes, accrochez-vous, votre avenir vous attend dans la grande distribution, le bâtiment ou encore la restauration".

"Bien sûr, certaines formules proposées permettront à des chômeurs de se maintenir tête hors de l'eau (...), mais le prix à payer sera lourd", conclut le syndicat, qui craint notamment "le développement de la précarité, des sous-salaires et par conséquent des travailleurs pauvres, les attaques contre le service public, contre les lois protectrices des salariés".