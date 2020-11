Les acteurs des industries du textile du

Nord-Pas-de-Calais se sont fédérés afin de présenter un projet de pôle de

compétitivité, pour répondre à un appel du gouvernement, a-t-on appris

mercredi auprès de l'Union des industries textiles Nord (UIT), porteuse du

projet.

Ce projet, baptisé Uptex (Union, pôle, textile), réunit pour l'instant environ 400 entreprises textiles sur le millier de PME que compte la région dans ce secteur, a précisé à l'AFP André Beirnaert, président de l'UIT Nord.

Textile technique, habillement, maille, dentelle, broderie... l'ensemble des acteurs concernés, appuyés par les savoir-faire des écoles, universités et instituts de recherche, ont adhéré au projet, soutenu par l'ensemble des collectivités et chambres de commerce et d'industrie de la région et qui doit être déposé en préfecture le 28 février.

"De très nombreux projets de partenariat sont en cours autour de deux axes de travail principaux", a souligné M. Beirnaert. "Le premier autour des nouvelles technologies et matériaux innovants comme les microcomposants ou les nanotechnologies, qui peuvent trouver des applications dans les secteurs de l'habillement ou des revêtements pour la maison, l'autre, autour de la réorganisation de la production et de la distribution", a-t-il ajouté.

La création de pôles de compétitivité, dotés d'une enveloppe globale de 750 millions d'euros en trois ans, associant entreprises, centres de formation et unités de recherche dans un souci de synergie, avait été annoncée fin 2004 par le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin