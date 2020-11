MONTPELLIER, 22 fév 2005 (AFP) - Le tramway de Montpellier, dont la première ligne a été mise en service en juillet 2000, a fêté mardi son 100 millionième passager.

Conçu notamment pour limiter la circulation à l'entrée de la ville, dont le centre a été progressivement transformé en zone piétonne, ce fleuron des Transports de l'Agglomération de Montpellier (TAM) a doublé son objectif initial, transportant en moyenne 110.000 voyageurs par jour, sur un circuit total de 15 kilomètres.

En cinq ans, ses rames bleues parées d'oiseaux blancs auront parcouru pas moins de sept millions de kilomètres, une distance équivalant à 175 fois le tour de la planète.

Ce tramway, qui revendique le taux de fréquentation le plus élevé de France, est un "extraordinaire succès", a déclaré Georges Frêche, président PS de l'agglomération de Montpellier, lors d'une cérémonie sur la place de la Comédie.

Selon M. Frêche, plus de 80% des usagers du tramway, qui peuvent abandonner leur voiture sur des parkings à faible tarif à la périphérie de la ville, n'utilisaient pas les transports urbains auparavant. Un fidèle voyageur du tramway, désigné par tirage au sort parmi les abonnés comme le 100 millionième voyageur, s'est vu offrir un titre de transport valable pendant un an. L'heureuse élue, Lucie Charil, vendeuse et mère de famille de 47 ans, s'est déclarée ravie d'"éviter le stress des embouteillages".

L'an prochain, une seconde ligne, décorée cette fois avec des motifs floraux, doit voir le jour pour traverser cinq communes de l'agglomération montpelliéraine.