DRAGUIGNAN, 3 août 2005 (AFP) - Les 4.000 habitants de Flayosc (Var) s'habituent à vivre avec plusieurs heures de coupure d'eau quotidiennes, après la fermeture d'un des deux forages communaux, à sec, et sans retour à la normale prévu avant plusieurs jours voire semaines.

La municipalité, qui avait l'espoir de voir le réservoir fermé vendredi, se remplir à nouveau en procédant à des coupures tournantes durant le week-end a dû se rendre à l'évidence lundi: toujours trop peu d'eau au fond de la cuve pour permettre une remise en marche. "Même lors de la sécheresse de 1976, on n'avait pas fermé le forage du Clos", se désole le maire de Flayosc, Xavier Guerrini, qui a vu le déficit en eau de sa commune se creuser depuis cinq ans jusqu'à représenter aujourd'hui "un cumul d'une année", estime-t-il.

Sans réelle perspective de rapide retour à la normale, le village, situé à quelques kilomètres de Draguignan, apprend à gérer la pénurie, même si "quand on est natif de Provence, on sait ce que c'est de faire attention à l'eau", note Louise Mayor, une habitante, qui "fait avec" le filet d'eau sortant de son robinet dans la journée.

"Bérézina"

Si en théorie, les foyers de la commune ne sont alimentés que de 7 à 10H00 et de 19 à 22h00, la situation varie fortement selon les quartiers. Tandis que certains habitants, notamment dans le centre de la commune, s'étonnaient de voir encore de l'eau couler des robinets à 15h00, Claudette Lautard, installée dans le bas du village, qualifiait sa situation de "bérézina", regrettant le manque d'information lors de la fermeture impromptue du forage vendredi soir.

"La nappe a baissé en quelques heures, de façon totalement inattendue, d'autant plus que nous n'avons aucun modèle auquel nous reporter dans de tels cas de sécheresse", note la Société générale des eaux de la région sud-est. Selon le maire, environ un quart de la population se trouve dans une situation très délicate, ne disposant que de quelques heures d'alimentation par jour.

"Les gens peuvent venir chercher de l'eau en bouteille à la mairie, à raison de deux, trois bouteilles par personne tous les matins de 09h00 à 12h00 puis de 17h00 à 19h00", précise M. Guerrini. D'autant que l'eau qui alimente encore les foyers a été déclarée mardi impropre à la consommation, a indiqué la Société générale des eaux. Ni les commerçants ni la résidence de personnes âgées de Flayosc ne sont concernés par les coupures d'eau. Les quelque 4.000 touristes qui font doubler la population de la commune chaque été sont au régime sec, comme l'ensemble du village.

"Beaucoup de gens appellent pour se renseigner mais personne ne se plaint vraiment et ne songe à partir", affirme l'office du tourisme de Flayosc. Le maire de la commune ne désespère pas de voir cette situation mettre du plomb dans le crâne des 20% d'habitants estimés qui s'affranchissent des réglementations en matière de restriction d'eau.

"Quand on voit un gazon tout vert on sait à quoi s'en tenir, mais malgré les rondes de la police municipale et la menace de 1.500 euros d'amende, il est toujours aussi difficile de prendre les gens sur le fait".