PRAGUE, 7 sept (AFP) - La production du secteur du bâtiment et des travaux publics tchèque a augmenté de 0,3% en juillet sur un an, après deux baisses mensuelles consécutives dues au passage au taux normal de TVA (19%) avec l'entrée du pays dans l'UE, a indiqué mardi l'Office des statistiques (CSU).

En chiffres corrigés des effets des jours ouvrables, la production de ce secteur a progressé de 3,9% en juillet, ce mois ayant compté trois jours ouvrables de moins par rapport à juillet 2003. Le nombre de salariés dans les firmes avec 20 employés et plus a augmenté de 3,8% en juillet, et le salaire mensuel moyen dans secteur se chiffrait à 18.495 couronnes (583 euros), écrit CSU dans son rapport. Au cours des sept premiers mois de l'année, la production du secteur du bâtiment a grimpé de 13,4%. "Cette croissance rapide a ses racines notamment dans des taux assez bas et l'arrivée des investisseurs et promoteurs étrangers", a commenté l'analyste de Volksbank CZ, Vladimir Pikora.

