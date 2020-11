PARIS, 20 oct (AFP) - La mort d'une petite fille tuée mercredi par la chute

d'une grue à Rezé, près de Nantes (Loire-Atlantique) intervient douze jours

après un accident similaire à Bellentre (Savoie).

La plus grave catastrophe du genre ces dernières années s'est déroulée en janvier 1995 à Toul (Meurthe-et-Moselle), lorsqu'une grue s'est effondrée dans la cour d'un lycée, tuant six élèves et en blessant 12. Voici les incidents mortels dus à des chutes de grue depuis cinq ans:

- 30 mai 1999: Une grue s'effondre sur le toit d'un immeuble à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) après un violent orage, et termine sa chute sur une voiture en stationnement. Une fillette de douze ans décède, un homme est grièvement blessé.

- 14 mars 2000: Un grutier de 49 ans est écrasé par la flèche de l'engin qu'il manoeuvre, et meurt sur le coup, à Aunay-sur-Odon (Calvados).

- 19 sept 2000: Trois grues tombent à Montpellier lors d'un orage. L'une d'entre elle s'abat sur deux préfabriqués où le personnel d'un chantier s'était mis à l'abri. Une autre s'écrase sur un immeuble en construction. Trois employés en BTP sont tués, sept personnes blessées.

- 28 fév 2001: Une armature métallique de plusieurs centaines de kilos échappe à la grue qui la manipulait à Saint-Priest (Rhône). Un ouvrier de 61 ans est tué, deux autres blessés dont un grièvement.

- 26 juil 2001: Posée sur une barge, une grue de 22 tonnes engagée dans un bassin de décantation d'une sucrerie de Bucy-le-Long (Aisne) bascule et s'enfonce dans plusieurs mètres de vase. Son conducteur décède.

- 28 jan 2002: Un ouvrier est tué par la chute d'une grue sur un chantier à Saint-Agathon (Côtes d'Armor).

- 4 juin 2003: Un employé d'une société de travaux publics de 59 ans, juché sur une petite grue, est emporté par la chute de cette dernière à Charenton (Val-de-Marne). Il tombe dans un trou d'une vingtaine de mètres de profondeur et meurt sur le coup.

- 8 oct 2004: Une élève de huit ans est tuée par la chute d'une grue dans la cour d'une école primaire à Bellentre, près d'Aime (Savoie).