PARIS, 19 oct 2004 (AFP) - Les investisseurs vont préférer sur le long

terme les actions aux actifs immobiliers et aux obligations, qui ont tous deux

le plus profité jusqu'ici des taux d'intérêt à court terme très bas, a estimé

Michel Martinez, économiste de Rexecode, mardi à Paris.

"On ne pourra plus observer dans le futur des politiques monétaires aussi expansionnistes", a estimé M. Martinez, lors d'une conférence de presse de la société Dow Jones Indexes. Les politiques monétaires ont fait face à "une succession de chocs, la crise asiatique de 1997, la crise du fonds spéculatif LTCM de 1998, le passage de l'an 2000, le 11 septembre et l'affaire Enron", a expliqué l'économiste de Rexecode, institut de conjoncture proche du Medef.

Selon lui, les taux d'intérêts à long terme remonteront d'ici 2010 de 50 à 100 points de base dans les grands pays industriels, en raison de la remontée "beaucoup plus marquée" des taux d'intérêts à court terme. "Les actifs qui dépendent beaucoup des taux d'intérêts à court terme, comme l'immobilier, vont être affectés", a-t-il commenté.

Parallèlement, "la croissance mondiale sera plus forte" et "les bourses vont progresser", a-t-il indiqué. Ses prévisions tablent sur une croissance mondiale de 4% entre 2004 et 2010, contre 3,3% entre 1990 et 2003, grâce à une accélération dans la zone euro, à +2% par an contre +1,5% entre 1990 et 2003.

La croissance américaine se poursuivrait à +3,3% par an entre 2004 et 2010, comme sur la période 1990-2003. La Chine ralentirait à +7,2% par an contre +9,5% et l'Asie émergente se maintiendrait à +6,8% (contre +6,4%). Selon M. Martinez, l'Asie représentera un tiers du PIB mondial en 2010, deux fois plus qu'en 1990.