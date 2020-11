PARIS, 22 mars 2005 (AFP) - Les actions SES Global vont entrer dans l'indice Euronext 100 le 1er avril, alors que Clarins ou Beneteau seront retirées du Next 150 au profit de BioMérieux et Nexity, a indiqué mardi l'opérateur boursier Euronext, dans un communiqué.

SES Global remplace les actions Snecma, qui avaient été retirées de l'indice Euronext 100 le 15 mars. Les titres français, Geodis, Chargeurs, Inter Parfums, Avenir Télécom, mais aussi néerlandais Pharming et belges WDP-Sicafi, EVS Broadcast Equipment vont entrer dans le Next 150 le 1er avril. A l'inverse, les groupes français Fininfo, Prosodie, néerlandais Telegraaf Holding et portugais Teixeira Duarte seront retirés de cet indice.

L'Euronext 100 et le Next 150, créés en 2000, se composent des 250 titres à la capitalisation boursière la plus élevée, cotés sur les Bourses de Euronext (Paris, Lisbonne, Amsterdam et Bruxelles). Les titres doivent répondre à des critères de liquidité, c'est-à-dire être assez échangés sur une base quotidienne, pour figurer dans ces deux indices.