Les bouteilles de Contrex (groupe Nestlé), qui

étaient interdites en Grèce en raison d'un étiquetage jugé trompeur par les

autorités locales, étaient lundi de nouveau dans les rayons des distributeurs

grecs, a-t-on appris auprès d'un porte-parole du groupe.

"Tout est parti d'un entrepôt d'une petite île. Environ 2.500 bouteilles avaient été bloquées mardi dernier. Mais tout est rentré dans l'ordre vendredi après une réunion avec les autorités", a-t-il expliqué.

"Les bouteilles sont actuellement vendues avec le même étiquetage mais la société et le ministère sont convenus de travailler dans les prochaines semaines pour trouver un nouvel étiquetage plus approprié au marché grec", a-t-il ajouté.

"Nous avons été surpris car ces mêmes autorités avaient autorisé il y a trois ans la distribution des bouteilles sous cet étiquetage", a-t-il encore relevé.

Les autorités grecques avaient demandé la semaine dernière le retrait des bouteilles d'eau minérale de la marque française Contrex importées dans le pays et le changement de leur étiquette jugée "trompeuse".

Dans un communiqué, l'autorité de contrôle alimentaire (Efet) du ministère du Développement reproche plusieurs phrases ou expressions figurant sur les étiquettes comme "Contrex est mon compagnon pour maigrir" et "le maintien d'un poids idéal présuppose une alimentation équilibrée et légère, des exercices corporels réguliers et de la Contrex chaque jour".

Ces éléments, estime l'Efet, constituent une infraction au code de l'alimentation grec.