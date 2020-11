PARIS, 15 sept 2004 (AFP) - L'Assemblée des chambres françaises de commerce

et d'industrie (ACFCI) a salué mercredi dans un communiqué la politique de

pôles de compétitivité lancée la veille par le gouvernement en Comité

interministériel d'aménagement du territoire (CIADT).

Les Chambres de commerce et d'industrie "se félicitent de la décision du gouvernement de lancer une politique volontariste globale s'appuyant sur les entreprises pour promouvoir le développement durable des territoires". "L'appel à projets sur les pôles de compétitivité illustre cette démarche cohérente qui créera les conditions nécessaires à des partenariats actifs entre recherche, innovation, formation et industrie", ajoutent-elles. "Déjà parties prenantes dans l'appui aux réseaux d'entreprises, par exemple dans les systèmes productifs locaux (SPL), les Chambres de commerce et d'industrie apporteront leur compétence et leur savoir-faire pour s'associer à la mise en oeuvre de cette politique", conclut le communiqué.

Le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin a annoncé mardi un plan visant à créer une vingtaine de pôles de compétitivité, doté de 750 millions d'euros sur trois ans (2005-2007).