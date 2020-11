PARIS, 14 déc 2004 (AFP) - Les charges de copropriété devraient poursuivre

leur progression dans les prochaines années, après avoir progressé de 3% en

2003, selon une enquête publiée mardi par la Confédération nationale des

administrateurs de biens (CNAB).

En 2003, le niveau moyen des charges s'établit à 18,1 euros au mètre carré, en hausse de 3%, après une baisse de 1% en moyenne entre 2000 et 2003. Dans les années à venir, cette hausse devrait se poursuivre, notamment en raison de l'évolution des coûts de l'énergie, a souligné la CNAB.

De même, "l'inflation législative", avec diverses réglementations allant des ascenseurs à celle sur le plomb, et la "demande de sécurité" de la part des copropriétaires devraient aussi contribuer à l'augmentation de ces charges.

En 2003, elles ont progressé en raison de la hausse des dépenses de chauffage (+8,6%), due au prix du pétrole, de la hausse de la consommation électrique (+6%), de la progression des dépenses de personnel (+7,8%) et de celle des travaux d'entretien (+4,7%), a expliqué la CNAB.

L'Ile-de-France, la Picardie, le Nord-Pas-de-Calais sont les régions où les charges sont les plus chères.

Les charges de copropriété sont essentiellement composées des dépenses de personnel, de chauffage, d'eau et des travaux d'entretien. La France compte environ 560.000 copropriétés, ce qui représente plus de 6,7 millions de logements, qui sont concentrées, à 70%, en Ile-de-France, en Provence-Alpes-Côte-d'Azur et dans la région Rhône-Alpes, selon la CNAB. L'enquête de la CNAB porte sur 3.171 immeubles en France.