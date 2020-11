CAEN, 7 oct 2004 (AFP) - L'Etat, les collectivités publiques de

Basse-Normandie et le port autonome de Rouen (PAR) se sont engagés à

accompagner le projet d'ancrage du paquebot Norway (ex-France) à Honfleur

(Calvados) porté par le promoteur immobilier Isaac Dahan.

Dans un communiqué publié mercredi, ces collectivités ont dit exprimer "une position favorable par rapport au projet d'investissement pour le rachat, l'aménagement à Cherbourg et l'installation-exploitation de l'ex-paquebot France à Honfleur".

Le communiqué est signé par l'Etat, la région Basse-Normandie, le département du Calvados, la ville de Honfleur, la CCI du Pays d'Auge et le PAR. Ces collectivités doivent présenter ensuite le projet à leurs instances décisionnelles de manière à définir "les équipements relevant de leur compétence" qui seraient nécessaires pour accueillir le navire. Elles ont annoncé leur position après avoir entendu Isaac Dahan exposer son projet qui consiste à installer l'ex-France au pied du pont de Normandie et d'implanter à son bord un hôtel, des restaurants et un musée.

De son côté, le promoteur a indiqué au micro de France-bleu Basse-Normandie que la balle était maintenant dans le camp des banques qui pourront examiner son montage financier en tenant compte de l'engagement des collectivités. Le rachat du navire qui appartient à la compagnie malaise Star Cruise est estimé à vingt millions d'euros auxquels s'ajoutent le cout de son désamiantage et de l'aménagement d'installations pour l'accueillir à Honfleur.

Mis en service en 1961 pour assurer des liaisons régulières entre Le Havre et New-York, le France a connu à partir de 1979 une seconde carrière comme paquebot de croisière sous le nom de Norway. Après l'explosion d'une chaudière en 2003, il a été désarmé et relégué dans le port allemand de Bremerhaven.