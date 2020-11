ANNECY, 2 juil (AFP) - La direction de la société des Eaux d'Evian (Haute-Savoie) s'est engagée vendredi "à maintenir dans le temps le ratio actuel de 70% de transport par le fer et de 30% par la route" des produits finis, a indiqué la préfecture à la suite d'une table ronde avec différentes parties.

La société avait annoncé en avril un plan d'investissements, surnommé "Hercule", visant à augmenter sa capacité de transport par camions, qui avait aussitôt provoqué l'hostilité des syndicats et des partis de gauche. Une pétition, signée notamment par Attac 74, la CGT, FO, la CFC-CGC et l'Unsa, et des partis politiques (PCF, PS, Verts), avait condamné cet investissement logistique "contraire à l'intérêt général" qui se traduirait par un doublement du nombre de mouvements de camions sur les routes du secteur, soit un passage de camions toutes les deux minutes environ.

La direction a précisé que le projet Hercule avait "pour objet d'améliorer les conditions de chargement des camions" et ne "visait qu'à l'amélioration des conditions de travail". L'activité de l'établissement d'Amphion a atteint 1.567 million de bouteilles en 2003, en croissance de 3,7% par rapport à 2002.