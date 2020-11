CHERBOURG, 4 oct 2004 (AFP) - Des élus bas-normands, dont le président de

la région (PS) Philippe Duron, ont demandé lundi à être reçus à Matignon pour

y évoquer la situation économique préoccupante du Nord-Cotentin après le

départ annoncé de l'armateur britannnique P and O notamment de Cherbourg

(Manche).

"La situation n'a jamais été aussi critique dans le bassin d'emplois de Cherbourg", a déclaré le sénateur PS Jean-Pierre Godefroy lors d'une conférence de presse à laquelle participaient également M. Duron, le président du conseil général de la Manche, Jean-François Legrand (UMP), et les maires de la communauté urbaine de Cherbourg.

"P and O n'est que le nouvel avatar" des difficultés économiques et sociales du nord-Cotentin, a regretté M. Duron, interrogé par l'AFP. La ville a récemment été touchée par le dépôt de bilan de Simon Frères (130 salariés), la plus ancienne entreprise de Cherbourg, et le bassin d'emploi souffre depuis plusieurs années du déclin des Constructions mécaniques de Normandie (CMN).

"Il faut que l'Etat respecte sa parole" sur le déblocage des crédits et engage "un plan de redynamisation" du nord-Cotentin, a ajouté le président de région, réclamant également une véritable "politique maritime" pour la France.

La compagnie britannique P and O a annoncé fin septembre la fermeture de quatre de ses lignes de ferry au Havre à Cherbourg et à Caen, avec pour conséquence la suppression de 1.200 emplois, dont environ 140 en France.