BORDEAUX, 29 juil 2004 (AFP) - Les élus Verts Bordelais ont demandé jeudi à Bordeaux la mise en place de la gratuité sur la ligne B du tramway, qui

connaît depuis sa mise en service une multitude de pannes.



"On propose que les usagers de la ligne B ne paient pas leur ticket, car il n'est pas normal qu'ils achètent leur ticket en entrant dans le tramway sans savoir s'il les emmènera à bon port", a expliqué lors d'une conférence de presse Pierre Hurmic, un représentant des élus Verts de la Communauté urbaine de Bordeaux (CUB).

Les élus demandent la gratuité jusqu'à ce que cette ligne soit fiable et fonctionne correctement.

"La ligne B est celle qui nous pose le plus de problèmes à l'heure actuelle. Les deux autres sont devenues plus fiables et ne rencontrent plus, comme au début, de problèmes récurrents", a indiqué à l'AFP Xavier Tersen, responsable communication de la Connex, l'entreprise gestionnaire des transports publics de la ville.

"Alstom expérimente à Bordeaux, sur le dos des usagers et des contribuables bordelais, le système d'alimentation par le sol (APS), qu'ils veulent vendre dans le monde entier", a dénoncé M. Hurmic.

"Nous ne trouvons pas normal d'être les cobayes sponsors de la société Alstom", a-t-il ajouté.

Début juillet, le député-maire de Bordeaux Alain Juppé, exaspéré par la récente série de pannes de son tramway "sans fil" malgré six mois de "rodage", avait lancé un avertissement au constructeur Alstom, pour qu'il remédie à la situation d'ici septembre.