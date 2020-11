PARIS, 30 sept (AFP) - Deux Français sur trois souhaiteraient rester dans

leur commune de résidence s'ils avaient le choix de la quitter, selon un

sondage TNS-Sofres dont les résultats complets seront rendus publics la

semaine prochaine à Paris, lors de la IVe Conférence des villes.

Ce sondage, dont de premiers résultats ont été dévoilés jeudi en avant-première par le président de l'Association des maires des grandes villes de France (AMGVF) Jean-Marie Bockel, sénateur-maire de Mulhouse (Haut-Rhin), traduit un haut degré de satisfaction des Français quant à leur lieu de résidence. Ils sont ainsi 88% à être "très satisfaits" ou "plutôt satisfaits" de vivre dans leur commune et 62% à dire qu'il ne souhaiteraient "probablement pas" ou "certainement pas" quitter leur commune dans les cinq ans à venir si le choix leur en était offert.

Pour l'avenir, les citadins n'en sont pas moins majoritairement pessimistes: 53% pensent que "dans une dizaine d'années, les gens vivront plutôt moins bien qu'aujourd'hui dans les villes". 27% pensent qu'ils y vivront "plutôt mieux" et 13% "ni mieux ni moins bien". 7% ne se prononcent pas.

La IVe Conférence des villes se tiendra les 6 et 7 octobre au Palais des Congrès, sur le thème "la ville en commun", avec la participation des ministres Nicolas Sarkozy (Economie, Finances et Industrie), Jean-Louis Borloo (Emploi, Travail et Cohésion sociale) et Dominique de Villepin (Intérieur, Sécurité intérieure et Libertés locales). Le sondage a été réalisé les 22 et 23 septembre auprès d'un échantillon représentatif de 1.000 personnes.