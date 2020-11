PARIS, 2 juin 2005 (AFP) - Les habitants des villes moyennes, entre 20.000 et 100.000 habitants, sont très satisfaits de leur qualité de vie, 89% d'entre eux qualifiant leur ville "d'agréable à vivre" et 84% jugeant leur environnement de qualité, selon un sondage TNS Sofrès pour la fédération des maires des villes moyennes (FMVM).

En matière de logement, 52% seulement des habitants considèrent la situation satisfaisante dans leur ville. Concernant leur propre logement, toutefois, le taux de satisfaction monte à 89%, voire 98% pour ceux vivant en maison individuelle, selon cette enquête rendue publique à l'occasion des Assises des villes moyennes à Antibes jeudi et vendredi.

Dans quasiment tous les domaines, les habitants des villes moyennes accordent des bons points à leur cité. Ils sont entre 80 et 85% à se dire contents des temps de déplacement entre domicile et travail, à juger bonne l'offre en matière d'équipements sportifs, d'établisements scolaires, de transports en commun et de services publics.

La proportion de satisfaits tombe à 75% pour la sécurité dans leur cité, à environ 70% pour les loisirs des 6-11 ans, la vie culturelle et les commerces, et à un peu plus de 60% pour l'accès à internet, l'accueil de la petite enfance ou l'animation de la ville.

Parmi les points noirs, une majorité (50%) considère que leur ville n'est pas adaptée aux jeunes, un sentiment exprimé par 54% des 18-24 ans et 60% des 25-34 ans.

Par ailleurs, pour 41% des habitants, la situation de l'emploi s'est plutôt dégradée, un avis partagé par 47% des ouvriers et 51% des cadres et professions intellectuelles. Seuls 17% des sondés estiment que l'on trouve du travail sans trop de difficultés dans leur ville.

Enfin, 65% jugent qu'il est difficile de circuler et de se garer. Sondage réalisé du 26 au 30 avril auprès d'un échantillon de 1.000 personnes représentatif de la population des 204 villes moyennes de la métropole, âgées de 18 ans et plus (méthode des quotas).