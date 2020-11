PARIS, 12 juil 2005 (AFP) - Les loyers du secteur privé ont augmenté de 4,8% au deuxième trimestre 2005 à Paris et devraient progresser de 6,2% sur l'ensemble de l'année, selon l'étude présentée mardi par la Confédération nationale des administrateurs de biens (CNAB).

"On n'est pas en phase de ralentissement de hausse", a commenté mardi Michel Mouillart, professeur d'économie à Paris X, alors que certains réseaux d'agences immobilières avancent, au contraire, une baisse des loyers ou une stabilisation à Paris depuis le début de l'année.

En 2004, selon les chiffres de la CNAB, les loyers avaient enregistré une hausse de 4,2%, après une hausse de 1,6% en 2003 et de 9,1% en 2002. Au deuxième trimestre, le loyer moyen s'établit à 19,5 euros au mètre carré. Ce sont les loyers des studios qui augmentent le plus (+6,2%), mais aussi des appartements de cinq pièces et plus (+5,5%). En revanche, la hausse est moins marquée pour les trois pièces (+3,1%) et pour les quatre pièces (+3,9%).

Paris est la région où la mobilité résidentielle est la plus faible, un locataire restant en moyenne cinq ans dans son logement. Cette mobilité a baissé en 2005, selon l'étude, ce qui a pour conséquence une dégradation de la fluidité du marché.

"La mobilité résidentielle baisse parce que les ménages sont plus inquiets, la situation de l'emploi se détériore et la propension au déménagement recule, et ce recul est rapide", constate Michel Mouillart. La CNAB prend en compte les loyers déterminés à partir des nouveaux baux, pour des relocations ou des nouvelles locations. Le parc locatif privé parisien est constitué de 400.000 logements et 85.000 relocations ou locations nouvelles interviennent en moyenne chaque année.