PARIS, 20 jan 2005 (AFP) - Le ministre français de l'Equipement et des

Transports Gilles de Robien a annoncé jeudi que les négociations avec une

filiale du groupe de BTP Vinci, Arcour, pour la construction de l'A19

étaient

achevées.

Vinci a précisé de son côté dans un communiqué que l'investissement total se montait à 618 millions d'euros.

"L'objectif est une entrée en vigueur du contrat de concession à la fin du premier trimestre 2005, à l'issue de la procédure d'approbation réglementaire", indique le communiqué du ministère.

L'ouverture de l'A19, qui fait la jonction entre l'A10 à Artenay et l'A6 à Courtenay dans le Loiret, pour une longueur d'environ 100 kilomètres est prévue en 2009.

"Le concessionnaire s'engage à concevoir, construire et exploiter à ses risques et périls pendant 65 ans l'autoroute A19. Il bénéficiera de l'apport d'une contribution financière publique forfaitaire de 80 M EUR, sensiblement inférieure à la prévision initiale", selon le communiqué.

Cette somme sera financée à égalité par l'Etat via l'Afit (agence de financement des infrastructures de transport de France) et par les collectivités territoriales.

La conception et la construction seront mises en oeuvre par le groupement d'entreprises Socaly composé des filiales de Vinci et l'exploitation sera assurée par Cofiroute, aussi filiale de Vinci.

Les travaux comprennent 101 km d'autoroute, un viaduc sur le Loing et des ouvrages routiers courants, a encore précisé Vinci.

Un appel à candidatures avait été lancé au niveau national et européen en mai 2003, et les négociations avec Arcour, composé de Vinci SA, Vinci Concessions et Vinci Infrastructures, avaient commencé en octobre 2004.

Inscrite par l'Etat sur la liste des 35 projets d'infrastructures de transports prioritaires, l'A19 permettra, en reliant l'A10, d'assurer la jonction de la façade atlantique avec le sud et l'est de la France.